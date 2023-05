Le colosse aux pieds d'argile (Partie 1)

Sébastien est un ancien rugbyman. Un vrai colosse. Entre 12 et 16 ans, alors qu’il est un enfant plein de joie de vivre du Sud-Ouest, il est violé par un proche de la famille, aimé de tous. Trente ans plus tard, Sébastien n’a pas réussi à parler et ses démons le détruisent. C’est la rencontre d’un gamin, un petit colosse abîmé comme lui l'a été, qui le forcera à faire le bon choix. Celui de la justice… Mais la justice à quel prix ?