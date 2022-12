Le cri du faucon

Cinéma - Aventure | 2019

Zak, trisomique de 22 ans, rêve de devenir catcheur. Il s'échappe de l'institut spécialisé où il est hébergé et cherche à rejoindre l'école de catch de son idole. En chemin, il fait la connaissance de Tyler, lui aussi en cavale après avoir pêché illégalement des crabes. Les deux hommes deviennent amis et font route ensemble, Tyler apprenant à Zak tout ce qu'il sait. Ils sont bientôt suivis par Eleanor, la jeune femme qui prenait soin de Zak et qui est chargée de le retrouver pour le ramener au centre. Le trio poursuit son chemin vers la Caroline du Nord et l'école de catch de Clint.