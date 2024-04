Drame • Thriller

Liz et Andrew fêtent leur dixième anniversaire de mariage à Hawaï. Le matin, Andrew a disparu. Il y a des traces de lutte, le corps d'un homme brûle sur la plage et Liz est suspectée de meurtre. Elle est libérée sous caution, puis arrêtée pour homicide à Los Angeles. Grâce à l'appui d'autres détenues, elle obtient un indice en sa faveur. Elle décide de s'évader pour mener l'enquête. Elle retourne à Hawaï et rencontre Gabriel, le contact donné par ses amies en prison. De retour sur les lieux du crime, elle rencontre Jesse, qui avoue avoir monté ce piège et enlevé Andrew pour la faire accuser. Il veut se venger car elle l'a fait injustement condamner pour meurtre dix ans plus tôt...