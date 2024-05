Drame • Suspense

Jamie Mayfield et son fils Preston vont s'installer quelques temps chez les parents de Jamie, dans sa ville natale. Cette dernière a besoin de faire le point après l'infidélité de son mari. Elle rencontre un jeune homme charmant, Whit, qui gagne rapidement sa confiance, et elle ne tarde pas à se mettre en couple avec lui, malgré les efforts de ses parents pour la réconcilier avec Rick. Pendant ce temps, elle a des flashbacks de son enfance où elle se faisait maltraiter par un garçon à peine plus vieux qu'elle. Tandis que ces mauvais souvenirs remontent à la surface, elle a peur qu'un homme qui la harcelait lorsqu'elle était au lycée ne soit de retour. Elle pense même le revoir devant la maison et l'entendre crier son nom la nuit. Elle sombre petit à petit dans la paranoïa, convaincue que son mari va essayer de kidnapper leur fils.