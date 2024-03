Le déshonneur d'une miss

Pour financer ses études et aider sa mère à ouvrir son spa, Sophie a l'idée de participer avec sa mère Emilia à un concours de beauté mère-fille. Elles vont croiser le chemin d'Adeline, fille d'une ancienne reine de beauté, prête à tout, y compris à tuer, pour ne pas décevoir sa mère. Contre toute attente, Sophie et Emilia les débutantes sont bien placées dans le concours, jusqu'à ce qu'un des juges soit tué... Lilliana, la fille d'Adeline, et Darcy, une autre candidate qu'Adeline fait chanter, vont aider Sophie et Emilia à démasquer Adeline et à déjouer ses plans.