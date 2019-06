Lisa tombe, par hasard, sur le dossier de présentation de Richard. Elle en informe David et Max qui lui demande d'essayer d'en savoir plus. Le soir, après le travail, elle s'introduit dans le bureau de Richard pour récolter les informations demandées. Malheureusement, elle s'y fait enfermer par celui-ci sans qu'il ne découvre sa présence. Pendant ce temps, Kim, Thibaud et Anna se rendent à un concert de rock mais en route, ils ont un accident de voiture.