Le destin de Lisa

Après son accident, Thibaud demande à Kim de payer les 900 euros que réclame le conducteur de l'autre voiture pour ne pas faire intervenir l'assurance. Elle, qui est privée de sortie et qui fait profil bas auprès de son père, le renvoie dans ses pénates. Il doit avouer à David Seidel qu'il a emprunté la voiture de société. Lisa se rend malade parce que David n'a pas prêté attention à son travail. Ses parents, la croyant fiévreuse, l'obligent à rester à la maison, où Julien vient lui tenir compagnie. Mais David ne l'entend pas de cette oreille. Il doit absolument préparer sa présentation et a besoin de Lisa. Il grimpe donc dans sa voiture et lui apporte un ordinateur. Sous le choc, elle le met à la porte sans ménagement.