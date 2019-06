Le destin de Lisa

Thibaud apprend à sa mère qu'il a eu un accident avec la voiture de société. Elle est furieuse, mais accepte néanmoins de lui prêter les 900 euros. Il devra les rembourser au détriment de toute sortie ou loisir. Max et David se rendent compte que sans Lisa, ils n'ont aucune chance d'assurer lors de la présentation du lendemain. Max propose à Lisa de la faire chercher par une voiture avec chauffeur. Elle finit par céder et retourne travailler. Elle boucle tout le dossier avec le professionnalisme qui la caractérise. Dans un élan d'enthousiasme, David la fait virevolter dans ses bras. Richard récupère, par l'entremise de Sabrina, les brouillons de leur travail, et se rend compte qu'il est en moins bonne posture qu'il ne l'imaginait. Les parents de Lisa sont persuadés qu'il y a anguille sous roche entre elle et Julien. Kim dit à ses parents qu'elle ne supporte plus qu'ils la repoussent. Ils semblent sensibles à ses arguments. Hugo annonce à Hannah et à Thibaud qu'ils ont une nouvelle col