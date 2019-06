Le destin de Lisa

David se retrouve à l'hôpital et se demande qui est cette fille qui l'a sauvé de la noyade. Il la considère déjà comme son ange gardien et il convoque les journalistes pour en faire la une des journaux. Les filles qui travaillent au bar apprennent que c'est Lisa qui a sauté dans la piscine au secours de David et elles insistent pour qu'elle se fasse connaître. Mariella veut surveiller David pour connaître ses intentions. Elle essaye de lui imposer Sabrina comme assistante. De retour à l'entreprise David découvre le visage de son ange gardien. Le journaliste et le photographe arrivent en même temps. Devant l'air rebuté de David face au physique ingrat de Lisa, Max présente Sabrina comme le sauveur de David.