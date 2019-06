Le destin de Lisa

Mariella voit bien que Lisa est gênée et fonce à l'hôtel de Monique Westermann, dans le but de surprendre les amants en flagrant délit. Lisa se met à courir dans l'espoir de la devancer. Heureusement, elle arrive la première et parvient à joindre David à temps. De retour au travail, David veut lui offrir des chocolats, mais Lisa le gifle énergiquement. Thibaud se demande s'il va aller à la lecture de son père. Sa mère n'arrête pas de descendre en flèche son ex, ce qui finit par irriter profondément Thibaud. Katia se plaint que sa cuisine tombe en lambeaux. Mais Bernard a prévu d'acheter une voiture.