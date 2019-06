Le destin de Lisa

David demande à Lisa de présenter elle-même le dossier de B-Style devant les banquiers. Il lui recommande de changer de tenue et la fait répéter son entrée. Mais les piètres performances de Lisa le découragent, d’autant que Richard vient de lui remettre une invitation pour une réunion extraordinaire du directoire où il compte révéler à tous la situation financière catastrophique de Kerima. Betty cherche du travail pour que Thomas puisse se consacrer à la littérature et postule à Kerima. Mais Nina ne l’entend pas de cette oreille. Elle passe le CV de Betty au broyeur. Bernard et Frédéric s’affrontent sur la manière de tailler une haie. Laura doit trancher et c’est Bernard qui gagne.