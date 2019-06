Le destin de Lisa

Julien déclare devant Agnès, Nina et Hannah que Lisa et lui sont fiancés. Lisa est furieuse, mais elle comprend que ces fausses fiançailles arrangent tout et elle joue le jeu. Plus personne ne va croire qu’elle est amoureuse de David. Pour que l’existence de sa société « fictive » reste secrète, David demande à Lisa de trouver un bureau à l’extérieur. Elle s’installe avec son nouvel ordinateur portable dans l’arrière-boutique de Julien. Lisa a caché ses fiançailles à ses parents. Ils apprennent la nouvelle quand David les invite à un pot surprise dans les locaux de Kerima.