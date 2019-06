Le cours des actions Kerima chute. Julien a peur que cela nuise à son amitié avec Lisa. Magdalena menace de partir, Lisa lui promet un plus gros cachet, sans savoir comment elle trouvera l’argent. Anna était soulagée que Thibaud reste à distance de Kim. Et voilà qu’ils se rapprochent de nouveau! Sophie veut connaître les projets de Mariella pour la présentation de la collection. Et se retrouve finalement sur la scène.