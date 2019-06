Le destin de Lisa

David se rend compte qu’il doit rapidement regagner l’estime de Lisa s’il veut qu’elle continue à travailler pour lui et il l’emmène jouer au bowling, mais il va avoir du mal cette fois à la convaincre. Kim s’aperçoit que Thibaud n’a aucune expérience avec les filles mais elle se montre plus compréhensive que le jeune homme le pensait. De son côté Mariella décide de chercher l’endroit où elle vivra sans l’aide de David et elle accepte volontiers la présence de l’architecte à ses côtés.