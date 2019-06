Le destin de Lisa

Après l’épisode du refuge pour animaux, Lisa s’endort sur l’épaule de Max et murmure dans son sommeil qu’elle a envie de David. En pleine nuit, Max se précipite chez David pour lui annoncer la nouvelle. David est incrédule et Max promet de lui en donner la preuve. Il demande à Lisa si elle accepte d’accompagner David à un bal de bienfaisance au profit des enfants des rues de Roumanie. Elle refuse et livre le fond de sa pensée sur le côté superficiel et égoïste de son patron. Mais Max a appuyé sur l’interphone et David a tout entendu. Il est blessé et refuse de croire que cela constitue une preuve des sentiments de Lisa à son égard. Mais ces accusations l’ont troublé et il essaie de s’en défendre devant Mariella qui lui parle de leur nouvelle maison. David décide de mettre un terme à toutes les manœuvres qui visaient à convaincre Lisa de ne pas abandonner B-Style. Mais après une discussion avec Agnès, Lisa décide d’accompagner David au bal de bienfaisance. Kim doit voir des amis et elle