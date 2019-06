Le destin de Lisa

Lisa est agréablement surprise quand elle apprend que David et Julien montrent un accord professionnel. Elle dit être prête à continuer b.style, à condition que David ne joue plus de jeu avec elle. Et elle ne se rend pas comte que cela va la priver d’une possibilité de se rapprocher de David. Anna ne veut pas avouer que Thibault est la cause de sa mauvaise humeur. Quand celui-ci l’invite à une fête, elle décide de se comporter à partir de maintenant comme une bonne copine. Mais puisqu’elle n’arrive pas à se tenir à cette promesse, elle lui avoue ses sentiments. Katia est intéressée par un travail dans la papeterie. Mais cela ne convient ni à Julien ni à Lisa.