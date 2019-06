Le destin de Lisa

Thibault et Kim sont confrontés à quelques difficultés au cours de la préparation de leur soirée. Ils ne semblent pas du tout sur la même longueur d’onde. Pendant ce temps, David se décide enfin à rejoindre Mariella à la Villa. Il fait connaissance de Laurent Van Der Lohe. Au cours du dîner en tête-à-tête avec Mariella, il lui fait part de ses doutes quant aux projets de l’architecte. Lisa, bien que déprimée, accepte d’accompagner Anna, elle aussi le moral dans les chaussettes, à la fête de Kim et Thibault. Là-bas c’est pas la joie, Il semble y avoir un décalage entre les invités de Thibault et ceux de Kim. Le mélange ne se fait pas. La soirée n’étant pas un succès, kim demande à Thibault de faire quelque chose. Il propose le jeu de la bouteille tournante. Même Mariella et David, arrivés inopinément, y participent.