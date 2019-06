Le destin de Lisa

À l'épisode précédent, Lisa n'a reculé devant rien pour empêcher David de courir le guilledou avec le mannequin Verena. De guerre lasse, elle lui (à Verena) renverse son café sur le chemisier. David voit clair dans son jeu, ce qui, curieusement, l'inhibe : Verena n'a plus qu'à se rhabiller. Max n'en croit pas ses oreilles et se demande si son dragueur impénitent de patron et néanmoins copain est en pleine possession de toutes ses facultés. Kim et Thibaud veulent fêter un an de "liaison". Kim offre un super vélo flambant neuf archi génial, Thibaud un petit cœur fêlé. Un ange passe.Les rimailleurs sont impécunieux, c'est bien connu, et Thomas ne fait pas exception à la règle. Comme Betty n'a pas envie de l'entretenir, il tâche de rattacher les wagons avec Nina qui la trouve plutôt saumâtre. Du coup, Nina et Betty en deviendraient presque copines.David est décidément incorrigible, et Lisa éclate : "Pourquoi me faites-vous ça !"