Lisa s‚est encore une fois ridiculisée en essayant un chapeau que Mariella voulait garder secret. Tout le monde l‚a vu et tout Kerima en parle. Ses collègues se moquent d‚elle. Mariella est furieuse et inconsolable. En revanche elle est agréablement surprise quand Lisa la remplace avec efficacité lors des préparatifs du Trophée Kerima et elle la félicite avec sincérité devant tout le monde. Sophie tombe dans les bras d‚un inconnu nommé Victor.