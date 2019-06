Le destin de Lisa

Après avoir appris que Kérima bradait sa dernière collection, Hugo est entré dans une colère noire. Il s'est adressé à David pour lui demander des explications et celui-ci lui a dit qu'il s'agissait d'une promotion. David sait que Richard a tenté de jeter le discrédit sur Kérima mais Richard nie et rejette la faute sur Lisa. Frédéric Seidel va mieux et David demande à Sophie de ne plus approcher sa famille. Lisa décide de changer de stratégie et pour ne pas finir vieille fille, elle accepte d'aller à une soirée pour célibataires accompagné d'Anna...