Après avoir appris que Lisa lui a menti, Bernard lui demande de quitter la maison. Le ton monte, Lisa fait ses bagages et part s’installer provisoirement chez Yvonne et Anna. De son côté, Hugo a de plus en plus de mal à dessiner la nouvelle collection. Richard en profite pour semer le doute dans l’esprit du génial créateur de mode en insinuant que David a l’intention de faire appel à son rival Jerry Chrysler.