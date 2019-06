Lisa et ses copines ont élaboré un plan pour récupérer l’argent que Sabrina a ‘volé’ à Julien. Elles prétendent avoir fait d’énormes bénéfices grâce à un jeu pyramidal. La cupide Sabrina tombe presque dans le piège, mais Julien a encore pitié d’elle. Hugo est en pleine crise existentielle et il se sent trahi par David. Il songe même à partir pour la concurrence, quand grâce à Kim il retrouve l’inspiration.