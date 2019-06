Le destin de Lisa

Subjugué par Sabrina, Julien a gâché leur plan et Lisa lui reproche de se laisser mener par le bout du nez. Mais elle doit avouer qu’elle réagit pareille avec David. Elle aussi est prête à accomplir le moindre de ses désirs. Julien et Lisa se rendent compte qu’ils ont beaucoup de points en commun. Tout le monde s’interroge sur la nouvelle conquête de Max et il décide finalement de la présenter lors d’un dîner. Mais mal gré la belle robe achetée pour l’occasion Yvonne n’est pas à la hauteur.