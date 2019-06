Le destin de Lisa

Au cours du dîner organisé par Max, Betty confie qu’elle a quelques inquiétudes au sujet d’Hugo. Il semblerait qu’il soit dépressif. David décide d’aller le trouver chez lui, accompagné de Lisa. Frédéric a beaucoup de mal à rester au repos malgré les recommandations de Laura, Kim et Bernard. Après avoir enfoncé la porte de l’appartement d’Hugo, Lisa et David découvrent ses nouveaux croquis. Finalement il n’y avait aucun soucis à se faire à son sujet, son inspiration est revenue et il a décidé de rejoindre tout le monde à la petite fête. Seulement David et Lisa tombent dans le panneau en croyant que ces croquis sont destinés à la concurrence. Yvonne quant à elle, décide d’aller à la soirée dire à Max ses quatre vérités.