Le destin de Lisa

Pendant que Lisa se remet doucement de sa commotion cérébrale chez ses parents, David est de plus en plus sous pression chez Kerima. Mariella ne lui est pas d'un grand secours, au contraire: comme elle a mauvaise conscience (d'avoir embrassé Laurent), elle lui met le couteau sous la gorge en menaçant de le quitter. Max et Yvonne jouent à se rendre jaloux mutuellement, mais cela ne les rend heureux ni l'un ni l'autre. Yvonne se mord les doigts d'avoir perdu l'homme de ses rêves, Max aimerait bien se rabibocher. Bien que Kim et Anna n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes à cause de Thibaud, elles prétendent toutes les deux ne plus vouloir entendre parler de lui. Pourtant, elles vont être obligées de travailler avec lui.