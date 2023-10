Le destin de Lisa - S01 E01

Lisa est une jeune femme qui a fait des études brillantes mais qui est à la recherche d'un emploi. Elle vit avec ses parents en banlieue (dans l'ex-Allemagne de l'Est) et rêve d'être autonome dans la capitale. Elle postule ce jour-là dans une maison de couture (Kerima Moda) pour être assistante de direction. Mais son look démodé et son physique peu avantageux font que sa candidature n'est pas retenue. Elle décide en désespoir de cause d'accepter une place au restaurant bar de l'entreprise. A plusieurs reprises, elle croise son futur patron, David, et tombe sous son charme. Et quand à la fin du défilé, David, soûl, fait une chute dans la piscine, elle n'hésite pas à se jeter à l'eau pour le sauver.