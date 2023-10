Le destin de Lisa - S01 E100

Hugo présente ses nouveaux dessins qui sont accueillis avec enthousiasme. Richard, lui, tente d’en apprendre davantage sur la relation qu’entretien Mariella avec Laurent, grâce à Sabrina. Mais Mariella et David se rapprochent l’un de l’autre et David se sent mu par un nouvel élan.