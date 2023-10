Le destin de Lisa - S01 E104

Lisa s'est retrouvée enfermée par Richard dans une pièce servant de débarras chez Kérima. Elle réussit à s'échapper et alerte Julien et David. Ce dernier, mis au courant des malversations de Richard et de Vincent Kreisky pour obtenir la majorité des actions de la société, charge Julien de pirater le système informatique de la bourse afin de racheter plus de titres de Kérima que les deux escrocs n'en possèdent ...