Le destin de Lisa - S01 E105

Lisa, David et Julien font tout leur possible pour éviter que Kerima tombe entre les mains d’un consortium américain. En lançant une rumeur d’une éventuelle fusion Julien arrive à influencer le marché boursier et à faire suspendre la vente des actions. David réussit à convaincre son père de lui avancer l’argent pour pouvoir racheter ces actions. Mais Richard et Vincent Karski ont été plus rapides. Richard évince David à la direction. Agnès et Katia ont décidé de se mettre à la gym, mais, face à cette « torture », elles sont très vite découragées.