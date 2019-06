Le destin de Lisa - S01 E106

Richard a pris la direction de Kerima. Alors qu’il savoure son récent pouvoir, David et Frédéric se rongent. Lisa rêve au prochain retour de David à la tête de la société. Mais lui n’y croit plus du tout. Frédéric d’abord fou de rage contre son fils, qu’il traite d’incapable, se décide à intervenir. Il va voir Richard et lui reproche de ne pas l’avoir averti à temps de la situation critique de Kerima. Lisa fait une dernière tentative pour re-motiver David. Il préfère abandonner et, à cette occasion, il lui dit tout le bien qu’il pense d’elle et combien il l’apprécie.