Le destin de Lisa - S01 E108

Pour remonter le moral de David, Lisa l’emmène à Göberlitz loin de Kerima. Elle fait le maximum pour donner du courage à David. Mais le lendemain, elle a des doutes, et se demande si elle a vraiment pu aider David. Elle a la réponse quand en lui demande de venir pour une réunion inattendue à la société. Thibault essaie tout pour se réconcilier avec Kim. Mais ses tentatives de réconciliation échouent. Anna fait preuve de son amitié et défend Thibaud devant Kim. Est-ce que - grâce à ses initiatives – une réconciliation est possible ? Agnès et Ina se disputent à nouveau. Agnès est contente de pouvoir en parler à Katia, et passe une soirée avec elle. Ina regarde ça d’un œil critique. Le lendemain matin, quand Ina met en question leur amitié, Agnès est blessée