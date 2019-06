Le destin de Lisa - S01 E109

Lisa est contente que David soit prêt à se battre pour Kerima. Mais, après examen de la situation, ils s’aperçoivent qu’il n’y a quasiment aucun moyen pour faire la guerre à Richard. Lisa ne veut pourtant pas abandonner l’espoir, mais elle doit constater avec horreur que David ne semble pas opposé à une proposition lucrative de Victor. Après une nuit de fête, Agnès et Katia veulent se remettre de leur gueule de bois en prenant de l’air. Comme Katia a peur des eaux profondes, elle refuse de faire un tour en bateau, mais Agnès insiste. Les habitudes alimentaires d’Yvonne et ses nombreux vertiges font croire à Julien et Anna qu’Yvonne pourrait être enceinte. Bien qu’Yvonne pense que ce soit impossible, elle se laisse convaincre par Anna de faire un test de grossesse.