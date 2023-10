Le destin de Lisa - S01 E115

Afin de contre-attaquer, Lisa échafaude un plan, elle va contacter les entreprises concurrentes dans le secteur de la mode et leur vendre le savoir faire de B-Style, pour essayer de réunir assez d’argent en vue du rachat des titres de Kérima. Elle prend rendez-vous avec Carlo Colloni, mais à l’heure prévue, Richard débarque sur les lieux. Les parents de Kim lui demandent de leur présenter son nouvel ami Thibault. Elle accepte, mais elle demande à Anna de se joindre à eux et elle provoque un petit scandale auprès de son père en lui faisant croire qu’elle a une relation avec Ana et Thibault.