Le destin de Lisa - S01 E116

Julien, furieux d’apprendre que Richard a enfermé Lisa dans un placard, le frappe en pleine figure. Contrariée par cet accès de violence irraisonnée, Lisa reproche à Julien d’avoir gâché leur dernière chance de sauver Kerima. Richard a établi un plan de restructuration de la société et les employés craignent de perdre leur travail. Quand Lisa lui annonce que ses mesures sont dépassées, Richard pour se venger, engage des casseurs. Bernard est fou de rage que les Seidel aient ignoré son invitation et quand Frédéric lui demande en plus de venir pour débarrasser la cave, Bernard explose. Laura rassure son mari qui se demande si sa fille ne s’est pas engagée dans une relation à trois. Mais quand elle entre à l’improviste dans la chambre de sa fille, elle la surprend avec Thibaud et Anna.