Le destin de Lisa - S01 E117

Lisa a découvert que c’est Richard qui a envoyé les casseurs au magasin de Julien. Affolés, elle et Julien se cachent dans l’arrière-boutique. Quand David apprend ce qui s’est passé, il demande à Lisa de l’aider à faire avouer Richard. Frédéric est désolé. Il n’avait pas compris que Bernard et Katia voulaient l’inviter à dîner et, pour se faire pardonner, il leur propose de passer tout de suite. Katia n’est pas d’accord et elle laisse Bernard se débrouiller seul pour préparer à dîner.