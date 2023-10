Le destin de Lisa - S01 E118

Tandis que Lisa est ravie que David aide à remettre le kiosque en état, David évite Mariella. David Lisa et Julien doivent fêter leur travail en commun, mais Julien décide à la dernière minute de ne pas y aller pour laisser Lisa seule avec David. Mais David entre temps a prévu autre chose. Sophie finit par accepter de représenter la ligne Kérima Senior, mais comme elle croit que Richard a pensé à elle par charité, elle prend les choses en main. Nina ne démentit pas seulement d’avoir une relation avec Max, elle use de sa prétendue influence pour défendre Agnès contre Sabrina. Mais la vengeance ne tarde pas et Nina comprend, mais un peu tard, qu’elle est allée trop loin.