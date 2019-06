Le destin de Lisa - S01 E120

Lisa est effondrée, suite à la proposition de David d’organiser un double mariage ( David et Mariella d’une part, et Lisa et Julien d’autre part). Lorsqu’il apprend que le château où devait se tenir le mariage a brûlé, David charge Lisa de trouver un autre lieu pour la noce et de s’occuper de toute l’organisation des festivités. Hannah, Thibaut et Kim, qui se retrouvent nus après s’être fait voler leurs vêtements, sont tirés de cette situation embarrassante par une vieille dame qui leur prête les vêtements de son défunt mari. Hugo est de plus en plus mal à l’aise de voir son génie créateur contrarié par les choix de Richard. La situation est de plus en plus tendue entre Richard ,Sophie et lui. Lisa se demande si Julien ne serait pas, finalement, l’homme idéal pour elle.