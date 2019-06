Le destin de Lisa - S01 E122

Lisa invite Julien au cinéma. Elle veut se rendre compte de l’efficacité de ses charmes. Katia et Bernard ont eux aussi décidé d’aller au cinéma, mais ce n’est pas du goût de Bernard qui râle. Au file du film, Bernard s’ennuie et décide de s’en aller. Katia le suit et désapprouve l’indiscrétion de son mari. Une personne du public manifeste son mécontentement de voir la silhouette de Bernard s’agiter devant l’écran. Bernard lui répond, ils en viennent presque aux mains. Ce n’est autre que David Seidel qui assiste à la séance, accompagné de Mariella. Lisa s’enfonce dans son fauteuil lorsqu’elle voit son père, sa mère, Mariella et David dans la même salle. Julien est furieux et s’imagine que Lisa l’a invité au cinéma pour espionner David. Lisa a beaucoup de mal à lui faire comprendre que tout ceci est faux. Pendant ce temps, Kim, Anna et Thibault passent la soirée ensemble.