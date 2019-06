Le destin de Lisa - S01 E124

Lisa ne sait plus à quel saint se vouer : elle et David se retrouvent seuls sur une île. Après s’être nourris d’une pomme et avoir chercher où dormir sans succès, elle peut enfin jouir d’un moment idyllique devant un feu de bois auprès de David. Mais brusquement un appel de Mariella sur son portable (qui ne peut que recevoir les appels) menace de mettre fin à cette situation intime. Cependant David ne songe pas un instant à abandonner Lisa. Max ne comprenant pas l’attitude d’Yvonne à son égard, il va au Tikki Bar afin de s’expliquer. Yvonne par inadvertance lui avoue ses sentiments. Max prend alors sur lui et va… lui offrir des roses. Hugo est toujours aussi déstabilisé par Betty qui apprécie elle aussi être en sa compagnie. Ils se racontent leurs vies et visiblement se sentent bien ensemble.