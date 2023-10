Le destin de Lisa - S01 E125

Lisa et David sont de retour après la nuit passée sur l’île. Bernard se fait du soucis pour sa fille, il craint qu’elle ne se fasse avoir par David. Alors Katia lui expose son plan : rapprocher davantage Lisa et Julien. Pendant ce temps Mariella fait une scène à David pour avoir découché la veille. Kim, Thibault et Anna ont beaucoup de mal à assumer ce qui s’est passé entre eux.