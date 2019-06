Le destin de Lisa - S01 E126

Katia surprend Julien en train d'embrasser Lisa. Celle-ci prétend qu'il n'y a rien entre Julien et elle. Katia, voyant que sa fille est déstabilisée par ce qui vient de lui arriver, lui donne sa vision du grand amour. Un climat de confiance s'instaure entre les deux femmes et Katia lui raconte ses souvenirs de jeunesse. Lisa retourne au bureau et s'apprête à prendre une décision sur la suite à donner à sa vie sentimentale. De son côté, Kim confie son trouble à Hugo quant à l'histoire qu'elle vient de vivre avec Anna. Sabrina vient de se faire mettre à la porte de son appartement parce qu'elle n'a pas payé son loyer. Elle décide de s'installer chez Richard...