Le destin de Lisa - S01 E127

Suite à sa chute alors qu’elle embrassait Julien, Lisa se foule la cheville et doit annoncer à David son indisponibilité pour quelques jours. Julien la ramène chez ses parents qui font tout pour les laisser dans l’intimité ; alors que Julien est sur le point de partir Lisa le retient et lui demande si leur histoire est réellement sérieuse. De leur côté Sabrina et Richard sortent leurs griffes : La tigresse joue de son charme pour amadouer le fauve et emménager dans sa cage, le fauve profite des faveurs de la tigresse pour la congédier ensuite brutalement mais avec dédommagement. Tant qu’au trio : Anna, Kim et Thibault... Depuis leur expérience, rien ne va plus. Si Anna est certaine de son hétérosexualité Kim se pose des questions sur sa bisexualité potentielle et Thibault ne comprend pas le changement de comportement de Kim.