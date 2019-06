Le destin de Lisa - S01 E128

Lisa, surprise par la visite chez elle de David, traite Julien comme un serviteur. Blessé, celui-ci s’en va. Lisa veut se faire pardonner et aménage un « nid d’amour » pour le soir suivant où elle invite Julien qui accepte. Mais il aura un empêchement. Agnès se soucie de tout et de tous chez Kérima sans songer à mal. Mais voilà que l’on installe un distributeur de sandwichs dans sa cafétéria. Agnès, se sentant menacée, va voir Richard pour avoir des explications. Mais celui-ci lui tient un langage de patron. Thibault a un affreux soupçon. Kim et Anna forment-elles un couple ? Il va prendre conseil auprès d’Yvonne, mais une explication franche avec Kim éclairci la situation.