Le destin de Lisa - S01 E130

Bernard et Julien surprennent Lisa et Yvonne alors que cette dernière apprend à Lisa comment simuler le plaisir lors de l’acte sexuel. Affreusement gênée, Lisa reste prostrée dans sa chambre. Julien finit par la rassurer et ils vont passer la journée à la campagne.Lors d’une réception, Hugo présente Betty à Johann. Comme celui-ci semble s’intéresser de très près à elle, Hugo en prend ombrage et se montre très jaloux.