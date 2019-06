Le destin de Lisa - S01 E131

Lisa se réveille sur la plage d’un lac aux côtés de Julien. Ils ont passé la soirée à regarder les étoiles filantes. Elle est très heureuse. La journée est merveilleuse. Au cours d’un déjeuner, Mariella essaie de convaincre Richard et Sophie de bien se conduire le lendemain à la réunion annuelle chez les Seidel où est organisée une partie de croquet. Cet événement à lieu tous les ans et chacun se doit d’y aller. Mais la conversation tourne au vinaigre. De retour chez Kérima, Sophie essuie les impertinences de Sabrina. Le soir, Lisa va chez Julien et commence à ranger l’appartement de son amoureux avant qu’il n’arrive. Cette ingérence ne plait pas à Julien. Il lui explique que la veille elle s’est endormie après les baisers et les caresses, c’est-à-dire un peu trop tôt à son goût.