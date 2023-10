Le destin de Lisa - S01 E135

Pour une fois Julien a réussi à résister au charme de Sabrina et encore mieux, il lui a fait croire que B-style était au bord de la faillite. Sabrina rapporte la nouvelle à Richard, qui en est d’autant plus convaincu qu’il a vu sur le bureau de Lisa une lettre dans ce sens. Julien et Lisa s’apprêtent à passer une soirée en amoureux, mais Lisa est retenue par David qui veut fêter le succès de leur intrigue contre Richard. Elle va dîner et boire le Champagne avec David. Elle écourte le dîner à regrets pour aller retrouver Julien comme promis. Mariella se plaint à David de n’être jamais tenue au courant de sa vie. Ils ont une vraie discussion et ils se promettent mutuellement de tout se dire à l’avenir… Désarmé, Hugo ne peut plus cacher son amour pour Betty.