Le destin de Lisa - S01 E136

Après que Lisa et Julien se soient quitté bons amis, Lisa pense ne pas être faite pour l’amour. Elle décide donc de se consacrer uniquement à ses amis et son travail. De façon décidée, elle s’oppose à L’idée de David : reconquérir Kérima par des moyens illégaux. Mais quand elle apprend le licenciement d’Agnès, cette détermination retombe comme un soufflet. Mariella s’inquiète de plus en plus pour Laurent. Sabrina lui trouve le numéro de la mère de Laurent, Ce dernier est rentré depuis longtemps à Berlin, sans lui avoir donné signe de vie. Hugo est désemparé quand Betty lui explique l’inquiétude de ces sentiments. Il essaie de la convaincre de la sincérité.