Le destin de Lisa - S01 E141

La photo de Xénia avec le sac est publiée. La rédaction de mode de "Style de vie" contacte Mariella pour obtenir une série de photos de mode pour leur prochaine édition. Les délais sont très courts et les deux jeunes femmes se lancent à corps perdus dans le travail... De leur côté, Betty et Hugo entament une liaison. Betty dit avoir besoin de temps et demande à Hugo de se montrer plus discret, surtout sur leur lieu de travail...