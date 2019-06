Le destin de Lisa - S01 E143

Sophie expose son projet aux sponsors potentiels de Kerima. Sa présentation remporte un franc succès et Laura lui exprime son admiration et sa reconnaissance. Katia apprend par Julien qu’Yvonne est enceinte. Elle assure cette dernière de son soutien inconditionnel. Richard est contacté par un journaliste de télé au sujet du viol dont il a été accusé. Pensant que David est à l’origine de cette « fuite », il s’en prend à ce dernier avec virulence. Outrées par cette histoire, Mariella et Lisa tournent le dos à David. Une maladresse de Mariella provoque une violente dispute entre Sophie et Laura.