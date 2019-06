Le destin de Lisa - S01 E144

La nuit portant conseil, Lisa accepte d'aller parler à Mariella afin de la convaincre de l'innocence de David. Elle se rend à son bureau alors que ses parents ont tout organisé pour fêter son vingt cinquième anniversaire. Hugo est fou amoureux de Betty, il ne pense qu'à elle et ne vit plus que pour elle. Le seul problème est que la belle vient de recevoir une lettre de Tomas, son ex. Agnès n'a plus le moral, son licenciement la perturbe sérieusement. Elle refuse de chanter avec Nina et Anna à l'occasion de la fête organisée pour Lisa...